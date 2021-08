Thất tình nhảy cầu tự tử, người đàn ông bị cuốn vào gầm xe buýt

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cụ thể, do quá buồn về chuyện tình cảm, một người đàn ông đã nghĩ quẩn rồi nhảy qua lan can cầu vượt dành cho người đi bộ. Lúc này, một chiếc xe buýt tình cờ đi tới nên người đàn ông đã rơi trúng nóc xe, sau đó lăn xuống đường rồi bị cuốn vào gầm.

Phát hiện ra sự việc, tài xế lập tức dừng xe lại và gọi điện cho cảnh sát. Cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hỏa, người đàn ông đã được giải cứu và đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, người đàn ông hiện ra qua cơn nguy kịch.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn