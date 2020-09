Thanh Thảo hé lộ phản ứng của bé Jacky khi nhắc về cha ruột Ngô Kiến Huy

Năm 2011, scandal tình ái giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo nổ ra khiến showbiz Việt chấn động. Lùm xùm càng trở nên "bão tố" khi Ngô Kiến Huy bị tố là cha của bé Jacky Minh Trí do Thụy Anh sinh ra. Tuy nhiên, sau một thời gian lùm xùm, những người trong cuộc đều chủ động để mọi chuyện lắng xuống. Theo đó, Ngô Kiến Huy thừa nhận, Jacky là con trai mình và cậu bé được bác ruột là Thanh Thảo nhận làm con nuôi.

Scandal tình ái giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh từng làm chấn động showbiz Việt

Tính đến thời điểm này sự việc đã trôi qua 9 năm, tuy nhiên, sáng nay, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ đăng tải dòng tâm thư dài kể chuyện phản ứng của bé Jacky Minh Trí khi nhắc về Ngô Kiến Huy. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ con trai nuôi vô tình tìm kiếm tên mình trên Google và phát hiện ra dòng chữ "con trai Ngô Kiến Huy", lập tức bé Jacky đã hỏi mẹ.

Thanh Thảo bất ngờ đăng tải dòng tâm thư dài kể chuyện phản ứng của bé Jacky Minh Trí khi nhắc về Ngô Kiến Huy

Trước câu hỏi gợi nhắc về câu chuyện xảy ra trong quá khứ, Thanh Thảo đã cố tình bắt chuyện khác để né tránh trả lời câu hỏi của bé. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, chị gái Thụy Anh quyết định mở lòng chia sẻ những chuyện xảy ra với Jacky Minh Trí.

Cụ thể, nguyên văn cô viết:

“Cậu tiến lại gần cái máy và tò mò hỏi về bản thân mình. Bác Google trong máy hiện ra toàn bộ bài viết và profile về cậu, trong đó có một dòng chữ "NKH’s Son" (Con trai Ngô Kiến Huy).

Cậu quay sang hỏi mẹ "Who is that guy? I don't even know him, why GG show JK is NKH’s son?" (Người đàn ông này là ai, con thậm chí là không biết người này, tại sao Jacky là con trai Ngô Kiến Huy). Mẹ đứng hình vài giây rồi hỏi lại cậu tại sao con lại hỏi như vậy? Cậu trả lời "I want to know WHO is my real father" (Con muốn biết cha ruột con là ai).

Sau một hồi mẹ lảng sang chuyện khác, đổ thừa Google nhiều khi cũng nhầm lẫn chứ con chỉ là một đứa trẻ bình thường sao bác Google lại biết thông tin của con. Cậu chỉ vào màn hình nói "Nhiều hình của con lắm nè mẹ".

Mẹ có tí bối rối và câu chuyện khép lại sau khi cả nhà lảng tránh câu trả lời.

Hai ngày sau đó, mẹ hẹn cậu đi ăn món cậu thích. Trên đường đi, mẹ nói cho cậu biết sự thật cha của cậu là ai. Và giải thích cho cậu hiểu, khi cha mẹ của cậu đến với nhau, họ là những người trẻ, cần phải lo công việc và sự nghiệp nên họ không có thời gian chăm sóc cậu. Từ khi cậu ra đời đến nay, cha ruột quá bận rộn nên chưa từng 1 lần gặp mặt nên cậu không biết là ai cũng đúng thôi.

Vì mẹ Thảo lớn hơn cha mẹ cậu đến 10 tuổi lận nên mẹ Thảo biết cách chăm sóc cậu, và tại khi cậu mới sinh ra cậu cute lắm nên mẹ Thảo yêu lắm, phải mang cậu về nuôi và đưa cậu sang Mỹ học luôn. Cậu sống với mẹ Thảo từ nhỏ đến lớn, ở Việt Nam rồi sang Mỹ.

Sau khi mẹ nói tuổi ra thì cậu có vẻ gật gù đồng ý với giải thích đó.

Mẹ: "He is my student. I taught him singing and now he is a very famous singer and is also a businessman" (Chú ấy là học trò của mẹ. Mẹ đã dạy chú ấy hát và bây giờ anh ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng và cũng là một doanh nhân).

Cậu: "But you are more famous than him so you taught him to sing, right Mom?" (Nhưng mẹ nổi tiếng hơn, nên mẹ đã dạy chú ấy hát đúng không?).

Mẹ: "Yes con. Do you want to meet your father con?" (Đúng rồi con, con có muốn gặp lại ba ruột của mình không?).

Cậu: "No, I don't want to cry. I have big family. I don’t think I will go to meet my real father. I only love my family" (Dạ không, con không muốn khóc. Con có 1 gia đình lớn. Con nghĩ mình sẽ không gặp lại cha ruột. Con chỉ yêu gia đình mình).

Và nước mắt cậu lưng tròng. Nói thật, tim mẹ cũng tan chảy, mẹ không biết sự lưng tròng ấy là cậu đang suy nghĩ gì?”

Tác giả: B.B

Nguồn tin: doisongplus.vn