Thành phố Vinh: Thi công không phép, công trình Trung tâm thương mại tại phường Hà Huy Tập bị đình chỉ

Công trình Trung tâm thương mại tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh Bị đình chỉ thi công vì chưa có giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên thi công.

Mới đây, Đội Trật tự đô thị thành phố Vinh, Nghệ An đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê tại phường khối Yên Bình, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh do Công ty Cổ phần đầu tư Go Cham làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường, Đội Trật tự đô thị thành phố đã phát hiện và lập Biên bản vi phạm hành chính số 294/BB-VPHC về trật tự xây dựng với lỗi vi phạm: Chủ đầu tư đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có. Hiện trạng công trình: Công trình đang thi công xây dựng phần móng, diện tích xây dựng 893,35m2.

Tại biên bản vi phạm hành chính Đội Trật tự đô thị cũng đã yêu cầu đơn vị vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tất cả mọi hoạt động thi công công trình nêu trên.

Hiện tại, Đội Trật tự đô thị thành phố đang hoàn tất hồ sơ để trình UBND thành phố Vinh xem xét ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính đối với công trình này.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, được biết: Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh có tổng diện tích 1.966,4m2 (trong đó diện tích xây dựng công trình Trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê cao 7 tầng 1.415,86m2; diện tích sân và cây xanh 550,79m2).

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới chỉ trình ra được Quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 và bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án này. Các thủ tục pháp lý khác như: Thẩm định thiết kế cơ sở và Giấy phép xây dựng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng