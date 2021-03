Thành phần cần có trong kem chống nhăn

Retinoids

Retinoids là thành phần quan trọng cần có trong kem chống nhăn.

Thuật ngữ này được sử dụng cho các hợp chất vitamin A, chẳng hạn như retinol và axit retinoic. Những thành phần này từ lâu đã được sử dụng để giúp sửa chữa làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và làm giảm nếp nhăn.

Vitamin C (axit ascobic)

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có nghĩa là nó bảo vệ da khỏi các gốc tự do, đây là các phân tử oxy không ổn định phá vỡ các tế bào da và gây ra nếp nhăn. Vitamin C có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm nếp nhăn. Trước và giữa các lần sử dụng, kem chống nếp nhăn có chứa vitamin C phải được bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí và ánh sáng mặt trời.

Axit Hydroxy

Axit Hydroxy là hợp chất bao gồm: axit alpha hydroxy, axit beta hydroxy và axit polyhydroxy. Hợp chất này giúp hỗ trợ tẩy tế bào chết, loại bỏ lớp da đã già, cũ kĩ. Đồng thời, hợp chất này còn kích thích sự phát triển của da mới, làm đều màu vùng da quanh mắt.

Coenzym Q10

Chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Các nếp nhăn quanh mắt cũng dần dần mờ đi, trả lại sự căng mịn cho vùng da này.

Vitamin E

Nếu như vitamin C giúp sản sinh collagen thì vitamin E hoạt động trên da để giúp bảo vệ collagen không bị phá huỷ khi oxi hoá. Vitamin E hoạt động hết công xuất nhất khi được kết hợp cùng với vitamin C trong các sản phẩm. Vitamin E trên nhãn thành phần có thể được liệt kê như là tocopheryl acetate, tocopheryl linoleate, tocotrienols, alpha tocopherol và tocopheryl succinate. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy vitamin E trong những viên nang tổng hợp có sẵn ngoài hiệu thuốc.

Niacinemide

Niacinemide được biết đến như một dẫn xuất của vitamin B3 dùng để tăng mức ceramide và axit béo tự do trong da, ngăn ngừa da khỏi bị mất hàm lượng nước và kích thích vi tuần hoàn trong lớp hạ bì. Ngoài ra, Niacinemide rất nổi tiếng trong việc làm sáng và đồng đều màu da. Đặc biệt là khả năng giảm mụn trứng cá, một trong những nguyên nhân dẫn đến lão hoá rất nhanh.

Trà xanh

Một trong những nguyên nhân khiến da bị lão hoá sớm chính là không được bảo vệ dưới sự tác động của oxy hoá do môi trường. Nhưng trà xanh là một trong những chất giúp bạn chống lão hoá mạnh mẽ. Trà xanh có tác dụng giảm viêm, xây dựng màng collagen và giảm thiểu thiệt hại tế bào bằng cách ngăn cản những ảnh hưởng có hại của EGCG, ánh nắng mặt trời tiếp xúc khi tìm thấy trong mỹ phẩm, là một cách ổn định mạnh hơn để có được những lợi ích chống oxy hóa trên da.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn