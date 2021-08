Thanh niên xăm trổ lao tới giật khẩu trang, hung hãn doạ cán bộ trực chốt: "Nhớ mặt đấy"

Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không chấp hành đúng yêu cầu phòng dịch lại còn có doạ dẫm lực lượng chức năng trực chốt khiến dư luận bức xúc.

Theo diễn biến được đăng tải, thanh niên đang trình bày với cán bộ trực chốt mong muốn được vào bên trong địa bàn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra giấy tờ xác minh thì không được đồng ý và giải thích: "Em phải thông cảm cho bọn anh ở đây là những người ở ngoài vào thì bọn anh không cho vào đây".

Nghe vậy người này liền lấy tay kéo khẩu trang của người trực chốt xuống hỏi: "Anh ở đâu đấy?". Giật mình trước hành động bất ngờ từ đối phương, anh cán bộ vẫn cố gắng nhẹ nhàng giải thích nhưng nam thanh niên vẫn cố nài nỉ, mong được đặc cách để cho "thông chốt".

Thanh niên xăm trổ giật khẩu trang, hung hãn doạ dẫm cán bộ trực chốt

Lúc này một thanh niên cởi trần, xăm trổ đầy mình, không đeo khẩu trang khác từ trên ô tô xuống tỏ thái độ khó chịu, có hành động chống đối. Đối tượng này cự cãi cho rằng đang bị "làm khó": "Bọn em có giấy ưu tiên, anh làm khó em làm gì?"

Lực lượng chức năng cho biết đây là quy định và yêu cầu người này đeo khẩu trang. Nghe vậy hai nam thanh niên quay lại ô tô, bất ngờ đối tượng xăm trổ quay lại, tiến tới giật khẩu trang, thậm chí còn sấn sổ lao tới khiêu khích người trong ban trực chốt.

Thanh niên đi cùng lao vội tới ngăn lại. Cuối cùng đối tượng cũng chịu quay lại ô tô, nhưng vẫn tiếp tục chỉ tay đe doạ : "Nhớ mặt tao đấy".

Trở lại ô tô, thanh niên xăm trổ buông lời nói vô văn hoá, doạ dẫm: "Nhớ mặt tao đấy"

Hiện chưa rõ sự việc sau đó thế nào nhưng hành vi vô ý thức, đã sai lại còn có lời nó vô văn hoá, với lực lượng chức năng của thanh niên xăm trổ là hành vi không thể chấp nhận được. Đoạn clip đang nhiều sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng:

"Vi phạm mà thái độ ngông nghênh, hành động hổ báo thật".

"Cán bộ đã làm đúng quy định rồi mà gặp thanh niên hung hãn, không đầy đủ giấy tờ, quy định thế rồi vẫn cố cãi".

"Không phải người trực chốt họ cố tình làm khó đâu mà họ đang làm đúng đấy. Riêng kiểu đã sai lại còn sấn sổ thế kia thì phải phạt nặng vào" - một vài bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc