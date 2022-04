Thanh niên tự tử nghi do trầm cảm, để lại lời nhắn bi ai

Sáng nay (29/4), một lãnh đạo xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ nam thanh niên tự tử tại hồ buôn Joong (thôn 3, xã Ea Kpam) và có để lại dòng chữ tuyệt mệnh “Con sống đủ rồi. Con đi đây. Đừng khóc vì con” .

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo nguồn tin này, nạn nhân không phải người địa phương. Lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh L.T.T. (SN 1983) trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

“Anh T. chưa có vợ con và phía gia đình xác nhận anh T. bị bệnh trầm cảm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh thêm”, vị lãnh đạo xã Ea Kpam cho hay.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 28/4, người dân bất ngờ phát hiện 1 đôi dép, 1 chiếc xe máy và 1 mảnh giấy ghi dòng chữ “Con sống đủ rồi. Con đi đây. Đừng khóc vì con” trên bờ đập thủy lợi buôn Joong nhưng không thấy người.

Lời nhắn của anh T để lại trên yên xe máy

Nhận được thông tin, chính quyền xã Ea Kpam, Công an xã Ea Kpam, Công an huyện Cư M’gar và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm, đến khoảng 12h cùng ngày đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Tác giả: Sông Cài

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn