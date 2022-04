Thanh niên trèo lên capo ăn vạ, tài xế nhấn ga xử lý, 3 giây sau tái diễn chuyện nguy hiểm

Tình huống giao thông xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đang được chia sẻ rần rần trên các hội nhóm lái xe. Đây là trường hợp được cánh tài xế đặc biệt quan tâm, bàn tán xôn xao. Thời điểm này, người đàn ông lái ô tô chở gia đình lưu thông trên đường thì bất ngờ một thanh niên lao ra chặn đầu. Đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo, đứng ăn vạ xin đểu.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế cùng vợ ngồi trên xe hết lời khuyên can: "Trên xe nhà em có con nhỏ, anh ơi tránh ra đi". Mặc kệ, đối tượng vẫn không chút xi nhê, còn bám víu lên nắp capo và đập cửa kính gây sự.

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên chặn đầu ô tô giữa cao tốc để ăn vạ, tài xế dứt khoát nhấn ga, vài giây sau đối tượng tiếp diễn hành động đáng xấu hổ

Sau một hồi thương lượng bất thành, nhân lúc đối tượng đang đứng bên hông ô tô, tài xế có quyết định dứt khoát, nhấn ga bỏ đi khiến gã ngã rúi rụi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi đứng dậy hắn tiếp tục có hành động tương tự với những phương tiện phía sau.

Đáng chú ý, lúc này trên cao tốc rất nhiều ô tô di chuyển với tốc độ cao. Hành vi táo tợn, liều lĩnh của thanh niên khiến dân tình không khỏi bức xúc. Được biết, đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra từ 2 tháng. Tuy nhiên, vấn nạn xin đểu này vẫn tiếp diễn khá nhiều trên cao tốc. Gần đây, các tài xế lại chia sẻ lại để nhắc nhở, cảnh báo nhau để lộ trình lưu thông được bình an, suôn sẻ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc