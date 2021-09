Thanh niên phi tới chốt kiểm dịch, xin bị bắt nhưng bất ngờ nhận được món quà đặc biệt của công an

Một thanh niên mới đây đã tự đăng tải đoạn clip đi tới trạm kiểm dịch, xin công an bắt mình nhưng lại nhận cái kết ngỡ ngàng, khiến dân mạng bật cười thích thú.

Cụ thể, thanh niên điều khiển chiếc xe máy cũ, phi thẳng tới chốt kiểm dịch. Anh chàng dừng lại trước một chiến sĩ công an, hài hước nói: "Anh công an hay là anh lụm em đi?". Người chiến sĩ giật mình, bất giác lùi lại nói: "Lụm ông chi?"

Thanh niên tự nhận đi buôn lậu, vẫn cố nài nỉ để được "bắt giữ": "Mấy nay em đi buôn lậu hoài em mệt quá, mưa nắng khổ quá. Anh lụm em vô trong cho em mát mẻ".

Lúc này một cán bộ trực chốt khác đi từ trong ra, thấy "đối tượng" vô cùng vui vẻ. Điều đặc biệt công an này còn hết lòng mời thanh niên nước uống: "Có nước đó, nhưng mà nước ngọt nha, bí đao".

Thanh niên phi thẳng tới chốt, nhận đang buôn lại và xin công an bắt nhưng lại nhận cái kết bất ngờ

Nghe vậy anh chàng phấn khởi nói: "Cho miếng nước uống đi. Nhiều khi cũng muốn các anh lụm lắm. Đi buôn lậu mệt lắm anh ơi".

Người công an mang ra lon nước bí đao như đã hứa, chủ nhân clip vội cảm ơn. Tiện thể trên xe có sẵn khẩu trang đã đưa cho cán bộ trực chốt nhưng bị từ chối thẳng: "Thôi cho người khác đi".

Anh chàng tạm biệt, trước khi rời đi vẫn hài hước đùa: "Mai mốt kiếm em mệt lắm đó, em đi đầu thú thì không chịu".

Xin được bắt nhưng lại nhận được cả quà của công an trực chốt

Đoạn clip chỉ sau 5 tiếng đăng tải đã nhận được hơn 171 nghìn lượt xem. Tuy nhiên dưới hàng trăm bình luận, phần lớn ai cũng bật cười thích thú khi biết danh tính nam nhân vật chính.

Hoá ra đó là Lâm Ống Húc – chàng trai gắn liền với hình ảnh điều khiển xe máy cũ chứa đầy đồ ăn, nhu yếu phẩm để trao tặng cho người nghèo trong suốt mùa dịch.

Có lẽ vì biết tới hành động đẹp và quá quen mặt nên các cán bộ trực chốt không lạ gì trò đùa tự nhận "đi buôn lậu" của anh chàng nữa.

