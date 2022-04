Thanh niên nước ngoài làm TikTok xe VinFast hút 600.000 lượt xem, CĐM khen hết lời

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, VinFast đã tham gia Triển lãm Xe hơi Quốc tế New York (NYIAS 2022). Tại sự kiện này, VinFast đã cho phép người tới dự triển lãm được cầm lái thử mẫu SUV điện VinFast VF8 của hãng. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast tổ chức lái thử tại thị trường nước ngoài, sau khi giới truyền thông Việt Nam có dịp tiếp xúc trực tiếp với mẫu xe trước đó không lâu.

Theo ghi nhận của một số kênh truyền thông Việt Nam, gian hàng của VinFast tại NYIAS 2022 được ghi nhận là thu hút nhiều sự chú ý của người tới triển lãm. Không chỉ truyền thông trong nước, chuyên trang Techcrunch cũng ghi nhận VinFast VF8 và VF9 là 2 trong số những mẫu xe rất đáng chú ý tại sự kiện này.

Gian hàng của VinFast tại NYIAS 2022 thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: VinFast

Cách đây ít hôm, một người dùng TikTok có tên Drex Lee đã đăng tải 2 video được quay tại NYIAS 2022 với chủ thể chính là 2 mẫu xe của VinFast. Theo ghi nhận, video của thanh niên nước ngoài này được quay bằng điện thoại với những góc quay rất sáng tạo, phá cách.

Chỉ sau ít hôm đăng tải, cả 2 video này đã thu hút tổng cộng hơn 600.000 lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng TikTok.

VinFast VF8 trong video được đăng tải trên kênh TikTok drexlee

Không lâu sau đó, người dùng mạng xã hội Việt Nam cũng đã chia sẻ những video này trên một kênh mạng xã hội khác và cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng cũng cảm thán về cách mà nam thanh niên trên tạo ra 2 video TikTok.

- Nghệ thật đấy

- Đỉnh thiệt

- Đẹp thì đẹp thật nhưng mình thấy chóng mặt quá

Được biết, cũng tại NYIAS 2022, VinFast đã công bố hợp tác với Electrify America - công ty có mạng lưới trạm sạc nhanh phủ rộng nhất Mỹ. Theo thông tin từ phía VinFast, "Electrify America hiện sở hữu 800 trạm sạc xe điện và khoảng 3.500 cổng sạc riêng lẻ đang hoạt động và trong giai đoạn hoàn thiện. Công nghệ sạc siêu nhanh của Electrify America bao gồm các bộ sạc 150kW và 350kW - tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay với thời gian sạc chỉ từ 30 phút."

Ngoài công bố về hợp tác với Electrify America, một thông tin đáng chú ý khác mà VinFast công bố tại sự kiện là việc hãng tích hợp trợ lý giọng nói Alexa từ Amazon. Việc tích hợp trợ lý Alexa được cho là sẽ giúp trải nghiệm sử dụng của khách hàng tại khu vực Mỹ trở nên mượt mà, liền mạch hơn.

