Thanh niên lạ mặt xông vào nhà, sàm sỡ vòng 1 của nữ chủ tiệm nail rồi lao ra đường

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đeo khẩu trang bước vào quán có hành động xấu khiến 3 người phụ nữ sợ hãi đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, theo chia sẻ của chủ tài khoản và nội dung clip cho thấy vào khoảng hơn 21h30' ngày hôm qua (30/7), chủ quán đang ngồi làm nail cho 2 người khách trong nhà, tất cả đều là phụ nữ.

Một người đàn ông không biết từ đâu tới đẩy cửa hỏi có nhận khách cắt tóc gội đầu không. Cả 3 người phụ nữ đều quay sang giải thích là đây không làm và bảo sang quán bên cạnh:

"Cắt tóc gội đầu sang bên kia, bên này không cắt tóc gội. Không làm đâu anh ơi" – một người ngồi trên ghế nói to.

Tuy nhiên, đối tượng mặc kệ, vô tư đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng vào trong nhà trước ánh mặt đầy ngạc nhiên của chủ quán và khách. Gia chủ có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh, cứng rắn nói: "Gì đấy đi đâu đấy? Đi ra ngoài không tao báo công an đấy".

Your browser does not support the video tag.

Đối tượng lạ mặt xông vào nhà sàm sỡ nữ chủ quán tiệm nail

Nghe thấy vậy nam thanh niên mới chịu đi ra. Điều đáng nói là khi đi ngang qua nữ chủ quán, hắn còn thực hiện hành vi sàm sỡ. Nạn nhân hoảng loạn hét ầm lên, thấy vậy tên biến thái nhanh chóng lẩn ra cửa bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Theo chia sẻ sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nam thanh niên lạ mặt vô tư tự ý đi vào nhà

Trước khi rời đi còn "tiện tay" sàm sỡ nữ chủ nhà

Hành vi tự ý xông vào nhà người khác, giở trò biến thái, sàm sỡ phụ nữ của nam thanh niên đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra hoảng sợ trước sự liều lĩnh của đối tượng, mặc dù trong nhà đông người nhưng hắn không hề sợ hãi, vẫn thản nhiên thực hiện hành vi.

Bên cạnh bàn luận về sự việc, có không ít người lên tiếng nhắc nhở đang trong thời gian dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, nữ chủ nhà và khách hàng đều không đeo khẩu trang, thoải mái nói chuyện gần như vậy là chưa tuân thủ đúng yêu cầu của Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc