Thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm xe tải trên cầu Chương Dương

Ngày 18/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an quận đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe tải với xe máy, khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong thương tâm.

Sau TNGT, chiếc ô tô tải lật trên cầu Chương Dương, còn tài xế xe máy tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng 18/5. Vào thời điểm này, Công an phường Ngọc Lâm nhận được tin báo về vụ TNGT xảy ra trên cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận xe ô tô tải loại 2,4 tấn BKS 29C-929.xx va chạm với xe mô tô Honda Wave BKS 30X1- 202.xx do một nam thanh niên điều khiển. Sau tai nạn, chiếc xe tải lật nghiêng trên cầu Chương Dương, còn tài xế xe máy tử vong tại chỗ.

Công an phường Ngọc Lâm đã bảo vệ hiện trường phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) thụ lý giải quyết.

Bước đầu xác định, nạn nhân đi xe máy Honda Wave BKS 30X1- 202.xx tử vong tại chỗ là N.H.S. (SN 2001, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội). Còn tài xế điều khiển ô tô tải 29C-929.xx là anh P.Đ.H.Ng. (SN 1982, trú tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn