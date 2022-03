Thanh niên cướp tiệm vàng, về đưa mẹ 500.000 đồng rồi cho người yêu 2 triệu

Ngày 23/3, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ tối 16/3, 1 nam thanh niên chạy xe máy loại Airblade, màu đen bạc, không gắn biển kiểm soát đến tiệm vàng Anh Bằng (thị Trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) của bà Nguyễn Thị Th. để hỏi mua dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ.

Tại đây, theo yêu cầu của khách, bà Th. lấy dây chuyền và lắc tay rồi để vàng trên cuốn sổ của mặt kính để người thanh niên chụp ảnh đưa cho vợ. Người này 1 tay lấy điện thoại ra, 1 tay cầm sợi dây và lắc vàng lên. Bà Th. nghi ngờ nên nói trả lại, tính tiền chứ sao lại cầm. Lúc này, thanh niên nhanh chóng cầm vàng lên xe máy bỏ chạy.

Cảnh sát đưa nghi phạm Phạm Ngọc Duy đi thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My lập tức đến hiện trường để thu thập thông tin, phân công nhiều tổ trinh sát toả đi các hướng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ và Công an các huyện lân cận xác minh thông tin, truy xét đối tượng.

Đến tối 21/3, cánh át đã áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật có liên quan trọng vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát địa điểm và chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện thì Duy lựa chọn tiệm vàng Anh Bằng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thực nghiệm việc đối tượng Duy gắn biển số xe sau khi thực hiện vụ cướp

Sau khi cướp vàng thành công, Duy điều khiển xe máy đến khu vực đất trống gần khu dân cư chợ Bắc Trà My thì dừng xe lại và cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ bên bãi đất trên lề đường. Tiếp đó, Duy lắp biển số 92B1-12764 rồi chạy xe máy đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để bán vàng.

Trong số tiền bán vàng do cướp được, Duy cho mẹ 500.000 đồng và cho người yêu 2 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

