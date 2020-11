Thanh niên bịt mặt "đại náo" phòng giao dịch ngân hàng ở Đồng Nai

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 16h ngày 26/11, tại phòng giao dịch Hóa An - ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Đồng Nai trên quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời điểm trên, xuất hiện một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy đến phòng giao dịch.

Khi bước vào trong, hắn rút từ trong ba lô ra 1 vật màu đen (nghi giống quả lựu đạn) rồi lập tức nhảy qua tấm kính để vào khu vực làm việc của nhân viên ngân hàng. Lúc này, các nhân viên hoảng sợ lùi về phía sau, còn hắn nhanh tay lục tìm tài sản.

Chỉ 10 giây sau, tên cướp nhảy ra ngoài rồi tháo chạy. Một nhân viên bảo vệ đã cố chặn bắt đối tượng nhưng bất thành. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát tại ngân hàng ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Người Lao Động, bước đầu cơ quan chức năng xác định phòng giao dịch Agribank không mất tiền và tài sản.

