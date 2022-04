Thanh niên bảnh bao dừng xe trước cửa nhà dân, kéo quần rồi làm điều này khiến chủ nhà 'tức lộn ruột'

Mới đây, mạng xã hội TikTok đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên phóng uế trước cửa một nhà dân khiến dân tình không khỏi ngao ngán; đồng thời tỏ ra thắc mắc tại sao một thanh niên trông sáng sủa, lịch sự đến thế lại có hành động... gây mất vệ sinh đến vậy?

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên xuất hiện với vẻ ngoài khá bảnh bao và đậu chiếc xe máy tay ga đắt tiền trước cửa một nhà dân. Sau khi ngó nghiêng xung quanh và không thấy ai, nam thanh niên này đã có hành động khiến bao người ngỡ ngàng: Cởi quần và "đi nặng" ngay trước cổng nhà người khác.

(Clip: Nam thanh niên đi nặng trước cửa nhà dân khiến nhiều người không tin vào mắt mình)

Chủ nhân đoạn clip cũng chính là chủ nhân ngôi nhà bị nam thanh niên phóng uế chia sẻ thêm, sáng sớm khi bước ra cửa, người này đã đạp trúng phần "đi nặng" của nam thanh niên. Đến khi kiểm tra camera thì không khỏi "ngơ ngác - ngỡ ngàng - bật ngửa".

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cũng khiến dân tình "há hốc miệng" ngạc nhiên, không thể tin được có người lại làm ra hành động mất vệ sinh và thiếu ý thức nói trên.

"Anh chàng kia có thấy được đoạn clip này không nhỉ, xấu hổ chết mất. Không hiểu tại sao có thể làm ra hành động ấy được nữa"

"Tội nghiệp chủ nhà, ai gặp cảnh này cũng tức lộn ruột"

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi, nhìn bề ngoài bảnh bao thế cứ nghĩ làm gì cũng sẽ lịch sự. Nào ngờ, anh ta chơi một vố khiến cả cộng đồng mạng té ngửa".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn