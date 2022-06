Thanh Hóa: Phát hiện hàng ngàn vỏ bình gas có dấu hiệu tập kết trái phép

Sáng ngày 20/6, sau khi nắm thông tibình gasn xe ô tô mang BKS 29H-350.93 chở số lượng lớn vỏ bình gas trái phép từ Nghệ An ra Thanh hoá, các công ty kinh doanh gas tại Nghệ An và Thanh Hóa đã làm đơn trình báo lên công an xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Xe ô tô mang BKS 29H-350.93 chở số lượng lớn vỏ bình gas trái phép từ Nghệ An ra Thanh Hoá

Trước đó, qua theo dõi, phát hiện nhiều điểm "mờ ám", Hội doanh nghiệp kinh doanh gas Nghệ An đã lần theo dấu vết của chiếc xe mang biển số 29H-350.93 có dấu hiệu vận chuyển, tập kết các loại vỏ gas trái phép.

Trên chặng đường từ Nghệ An ra, chiếc xe này di chuyển đến một nhà kho dân sinh trên địa bàn thôn Gia Miêu (xã Hà Long) thì dừng lại.

Hội doanh nghiệp gas Nghệ An vào kiểm tra và phát hiện hàng ngàn vỏ gas mang nhiều thương hiệu khác nhau như: Petrovietnam, SP, Mishu Thái, Tân Thành, Việt Pháp, Epic, Oceanus, Valemxim, Việt Nhật, Gia Định… đang có dấu hiệu tập kết trái phép tại đây.

Một doanh nghiệp kinh doanh gas tại Nghệ An cho biết: Sau khi phát hiện sự việc, các doanh nghiệp kinh doanh gas tại Nghệ An và Thanh Hóa đã báo cáo sự việc lên Công an xã Hà Long. Công an xã Hà Long đã đến kiểm tra kho chứa hàng nghìn vỏ bình ga này. Sau đó công an xã Hà Long đã gọi điện cho Đội quản lý thị trường huyện Hà Trung và Công an kinh tế của huyện Hà Trung đến xử lý.

Hàng ngàn vỏ gas mang nhiều thương hiệu như: Petrovietnam, SP, Mishu Thái, Tân Thành, Việt Pháp, Epic, Oceanus, Valemxim, Việt Nhật, Gia Định… mcó dấu hiệu tập kết trái phép.

"Đến 18h30, ngày 20/6, đội cơ động số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã cho người xuống kiểm kê và cho vận chuyển tang vật về Chi cục để xử lý" - một doanh nghiệp cho hay.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và thụ lý hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân và tổ chức đứng sau.

Theo thông tin của Hội doanh nghiệp gas Nghệ An, chủ xe mang BKS 29H-350.93 là anh Nguyễn Công Trứ, hiện là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Gas Venus, có địa chỉ tại số 99, ngõ 158, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội.

