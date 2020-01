Thanh Hóa: Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định bị tố có hai con ngoài giá thú

Vừa qua, tòa soạn nhận được đơn thư phản ánh của công dân Trịnh Xuân Cường với nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Hà – Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, Thanh Hóa đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trích nội dung đơn tố cáo của ông Trịnh Xuân Cường.

Theo nội dung đơn thư, năm 2006 bà Hà kết hôn với ông Cường và hiện nay vẫn chưa li dị. Năm 2007, bà Hà sinh bé trai đầu lòng với ông Cường. Sáu năm sau đó, bà Hà sinh đôi một trai, một gái (Khai sinh ngày 20/10/2013). Cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ, ông Cường không hề nghi ngờ vợ mình không chung thủy.

Tuy nhiên, vào một ngày cuối năm 2019, do nghi ngờ bà Hà có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với ông P. nên ông Cường đã âm thầm xét nghiệm AND các con. Kết quả xét nghiệm AND cho thấy, hai cháu bé sinh đôi năm 2013 không cùng huyết thống cha – con với ông Cường.

Kết quả xét nghiệm AND của ông Cường và 2 người con.

Chia sẻ với phóng viên, ông Cường cho biết: "Vợ tôi xuất thân là gia đình gia giáo, bố mẹ, anh chị em nhà vợ đều là công chức nhà nước, nhiều người làm trong quân đội, là đảng viên, hơn thế vợ tôi còn là Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn nên tôi không thể ngờ cô ấy lại lừa dối tôi ngần ấy năm".

Theo lời ông Cường, mọi chuyện được phát hiện vì thời gian gần đây bà Hà có thái độ thờ ơ với gia đình. Ngày 21/11/2019, bà Hà và ông P có đặt vé máy bay đi Tp Hồ Chí Minh nhưng do bị ông Cường phát hiện nên cả hai không đi nữa. Từ đó gia đình bắt đầu căng thẳng, đỉnh điểm là đầu tháng 12/2019, bà Hà đã gửi đơn li dị lên tòa án nhân dân huyện Yên Định.

PV đã nhiều lần liên hệ với bà Hà để có thêm cơ sở kiểm chứng thông tin trong đơn ông Cường phản ánh nhưng bà Hà đều từ chối tiếp xúc. Khi PV về cơ quan nơi bà Hà làm việc thì được bà Hà cho biết đang xin nghỉ ốm vài ngày.

Phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Hà vẫn mở cửa dù bà Hà đã xin nghỉ ốm (Ảnh: PV)

Được biết, ông Cường đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện ủy Yên Định và các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, khi PV liên hệ làm việc xác minh thì Trưởng ban UBKT huyện ủy huyện Yên Định nói đang bận, hẹn dịp khác.

Huyện ủy huyện Yên Định, Thanh Hóa (Ảnh: PV)

Ông Cường cho hay, chiều ngày 01/1/2020, Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Yên Định đã mời ông Cường lên làm việc về nội dung đơn thư tố cáo.

Theo tìm hiểu của PV, nếu đúng như nội dung ông Cường nêu trong đơn, kết quả giám định AND hợp pháp thì bà Hà với tư cách là Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn nhưng đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống như sau:

- Vi phạm chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm làm gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Vi phạm luật hôn nhân và gia đình.

- Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình theo Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017. Cụ thể:

Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

