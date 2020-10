Thăng quân hàm cho 2 cán bộ hy sinh tại tiểu khu 67

Ngày 15/10, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho 2 cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ các công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3, ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hai cán bộ này là thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc (Trưởng Ban Công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) và thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4).

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân tại tiểu khu 67 về bệnh viện. Ảnh: Ngọc Tân.

Cùng ngày, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 cán bộ này. Trung ương Đoàn ghi nhận cả hai đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Trước đó 3 ngày, 2 cán bộ này nằm trong đoàn 21 người băng rừng tiếp cận vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3. Đêm 12/10, một vụ sạt lở đất ở tiểu khu 67 đã khiến 2 cán bộ và 11 người khác hy sinh. 8 người còn lại may mắn thoát nạn.

Ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 người hy sinh tại tiểu khu 67. Thi thể của họ đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 ở TP.Huế.

Tác giả: Ngọc Tân

Nguồn tin: zingnews.vn