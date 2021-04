Thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Chánh Văn phòng Bộ Công an

Trong nước

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với đồng chí Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an.