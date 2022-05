Thăm nơi lưu giữ tuổi thơ của Bác Hồ ở Huế

Lan toả nhiều giá trị văn hoá Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lễ hội Làng Sen Từ một phong trào ca hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng được ra đời vào năm 1981 với tên gọi “Liên hoan tiếng hát Làng Sen”, đến năm 2002 được nâng lên thành "Lễ hội Làng Sen” cấp tỉnh được tổ chức hàng năm và 5 năm một lần tổ chức với quy mô toàn quốc nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Theo đó, Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc. Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28/5 tại 2 địa điểm là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn và Quảng trường Hồ Chí Minh thuộc TP Vinh. Tối 17/5, tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Sau tiếng trống khai hội, chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của hơn 500 nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật tham gia. Chương trình với những ca khúc đặc sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao trời biển của Bác giành lại độc lập tự do cho đất nước; tình cảm của Bác với quê hương; tình cảm của đất và người Nghệ An với Người đã để lại ấn tượng và sự xúc động trong lòng khán giả. Cùng với Khai mạc Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An vào dịp sinh nhật Bác là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc của các văn nghệ sỹ nói chung và đồng bào, nhân dân Nghệ An nói riêng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh các khúc dân ca ở mọi miền Tổ quốc như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát nhân Ngày sinh nhật của Người… Lễ hội Làng Sen không chỉ là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa; góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. (Hải Việt)