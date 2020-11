Thai phụ nhanh trí khi bị khống chế bằng dao

Chiều 23/11, chị Thùy (35 tuổi, mang bầu 4 tháng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau hai ngày bị Nguyễn Văn Thái, 30 tuổi, quê Thanh Hóa, trói băng keo, dùng dao khống chế cùng con trai 6 tuổi và nữ đồng nghiệp tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức, TP HCM. Trên cổ chị còn hằn vết thương do lưỡi dao gây ra.

Vết hằn trên cổ chị Thùy do bị khống chế bằng dao. Ảnh: Đình Văn.

Chị Thùy kể, 19h30 ngày 21/11, chị đang loay hoay xếp hàng trên kệ, trong khi nữ đồng nghiệp 31 tuổi đứng trong nhà kho cách đó khoảng 10 m. Do cuối tuần, con trai của chị cũng theo mẹ vào cửa hàng, khi đó đang xem tivi ở bàn thu ngân.

Bất ngờ, từ phía ngoài người đàn ông húi tóc cao, mặc quần short và áo thun đen, cầm dao bản lớn xông vào. Anh ta vội chốt cửa kính, chĩa dao vào mặt đồng nghiệp chị Thùy, yêu cầu gọi cảnh sát vì "bị giang hồ dí chém". Nghĩ người này bị truy sát, đang tìm chỗ trốn nên chị đã làm theo yêu cầu, gọi cảnh sát 113.

Nhìn lên quạt trần đang quay, anh ta tiếp tục nói "có giang hồ đang đục tường tìm tao", rồi quay sang cúp cầu dao điện, túm lấy con trai chị Thùy, dí dao vào đầu dọa đâm khiến bé khóc thét.

Nghi kẻ này "ngáo đá", ở phía đối diện, thai phụ quỳ xuống vái lạy, van xin: "Anh tha cho con em, em lấy hết tiền đưa cho anh". Không dừng lại, hắn lôi bé trai lại gần người mẹ rồi kề dao vào cổ. "Tôi không dám cử động. Rất hoảng loạn nhưng sợ bị cứa cổ hoặc anh ta sẽ giết con tôi", chị Thùy nói.

Thấy chị Thùy bị khống chế, nữ đồng nghiệp chạy đến cửa định mở chốt gọi người giúp nhưng bị gã chặn lại, đạp vào người, lấy lon sữa trên kệ đập vào đầu. Hắn dồn ba nạn nhân vào một góc, lấy băng keo quấn quanh người.

15 phút sau, thấy cảnh sát đến, hắn hét lớn: "Tao mà chết, chúng nó cũng sẽ chết". Nhận định thanh niên này đang bị ảo giác, lực lượng chức năng di tản khỏi tầm mắt anh ta, chỉ để lại hai người động viên ba nạn nhân.

Khi nghe hắn lẩm bẩm "mẹ ơi, con có lỗi với mẹ", chị Thùy đã nhanh trí bắt chuyện để anh ta sao nhãng. "Tôi hỏi 'mẹ em ở đâu, làm gì, sao em không ở với mẹ?' Càng hỏi chuyện thì anh ta càng nới lỏng con dao kề trên cổ tôi", chị Thùy nói và cho biết đã cố gắng trấn an con trai và đồng nghiệp bình tĩnh, không chống cự.

Hơn một giờ sau, ba nạn nhân bị kẻ ngáo đá khống chế ra ngoài. Hắn tiếp tục quát tháo: "Các anh lãnh đạo lớn nhất ở đây đâu? Em bị giang hồ dí sao không bảo vệ, lại để em đi lang thang". Sau đó gã yêu cầu cảnh sát đưa điện thoại để gọi cho mẹ. Khi được đáp ứng, hắn bấm số và nói: "Mẹ ơi, Thái đây. Mẹ ngủ đi nha mẹ", rồi buông dao.

Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện. Mẹ con thai phụ không bị thương nhưng tinh thần hoảng loạn. Trong khi đồng nghiệp chị Thùy bị đánh bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Your browser does not support the video tag.

Thái cầm dao khống chế 3 người suốt một giờ, tối 21/11. Video: Người dân cung cấp.

Theo điều tra, Thái và nhóm bạn sử dụng ma túy tại nhà trọ ở Bình Dương. Thấy anh này có biểu hiện "ngáo", nhóm bạn đưa vào bệnh viện ở quận Thủ Đức để giải thuốc. Khi mọi người không để ý, Thái bỏ chạy ra ngoài, vào quán ăn bên đường lấy con dao. Đi lang thang một đoạn, Thái xông vào cửa hàng sữa.

Thái có 3 tiền án tội Cướp giật tài sản. Ra tù, anh ta thuê phòng trọ và làm nhân viên cho quán karaoke ở quận Thủ Đức, TP HCM nhưng sau đó nghỉ việc. Thái đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Đe dọa giết người.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: Báo VnExpress