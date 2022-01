Tết quê mình: Tục lấy lộc bằng cách ăn trộm vào đêm 30, bị bại lộ cũng chả sao

Tục “ăn trộm lấy may” độc đáo

Đi lấy may đêm Giao thừa là một phong tục đẹp có ở nhiều dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam. Nhưng ở mỗi dân tộc, cái cách đi "lấy may", "lấy lộc" trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới có nhiều điểm khác nhau, nhiều nét đặc trưng riêng.

Lô Lô là một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam, từ nhiều đời nay vốn định cư và sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Đi ăn trộm lấy may trong đêm giao thừa là tục lệ khá kỳ lạ và thú vị của dân tộc này.

Rộn ràng đêm giao thừa vùng cao

Cũng như bao nơi khác, đêm giao thừa chính là đêm náo nhiệt nhất của người Lô Lô, họ sẽ thức tới sáng để vui đùa đón ngày Tết. Buổi đêm trẻ con trong bản Lô Lô sẽ ngồi bên bếp lửa hồng trông nồi bánh chưng, người lớn trong nhà sẽ cùng nhau hàn huyên nói những câu chuyện vui vẻ.

Thanh niên và trẻ con đổ ra các ngả đường và tập trung ở các sân chơi để chờ gà gáy sáng. Mà không phải đi chơi bình thường đâu, đi lấy may, lấy lộc đem về. Người dân trong bản sẽ thường đi xin lộc quanh bản bằng cách "lấy trộm" củi hay mấy ngọn rau đem về, họ cho rằng điều này sẽ đem lại may mắn cho cả năm của mình.

Nhưng việc đi lấy may ấy, không dừng lại đơn thuần ở việc mang được thứ gì đó về nhà mà còn thể hiện cả tín ngưỡng qua các con số.

Vào tối 30 Tết, mỗi gia đình phải đi ăn cắp cái gì đó và phải lấy cho đủ con số 12. Ví dụ, lấy ngô đủ 12 bắp; lấy gà, gạo, hoa quả cứ đủ con số 12. Đó là con số ứng với 12 tháng trong năm tới may mắn. Nếu mới lấy được 2 hoặc 3, 4... tức chưa đủ 12 mà đã bị phát hiện thì bỏ chạy và năm sau, tháng ứng với những con số phải bỏ chạy đó thì phải kiêng kị không được làm những công việc lớn vì sợ rủi ro.

Người Lô Lô sống ở Mèo Vạc thì số may mắn của họ là số 3 nên họ sẽ lấy trộm mỗi thứ 3 cái, ví dụ có thể thể lấy trộm 3 củ tỏi, 3 lá rau…

Còn đối với người Lô Lô ở Lũng Cú thì kiêng chuyện nhổ trộm tỏi mà bị đứt vì họ cho rằng như thế sẽ gặp điềm gở, không tốt trong năm mới. Nếu chẳng may nhổ không đứt thì họ sẽ không cố nhổ lên nữa mà sẽ bỏ đi ngay, tìm “vận may” khác.

"Kẻ trộm" hay người mất của đều vui

Trong cuộc trộm đêm giao thừa, thực ra chẳng có kẻ thắng người thua, chỉ có người may mắn, kẻ kém may, nhưng tất cả dù may hay kém may thì cũng đều vui vẻ. Bởi họ đi ăn trộm chỉ để lấy may, một thú vui ngày xuân đã thành tập tục không thể thiếu của bà con Lô Lô vùng cao nguyên đá này.

“Ăn trộm” nhưng không vi phạm pháp luật còn được cổ vũ nhiệt tình và trở thành nét đẹp truyền thống của người Lô Lô. Bởi những cuộc trộm diễn ra đêm giao thừa người ta không tham lấy của cải có giá trị cao mà chỉ là những cọng hành, miếng thịt lợn chín hay một ít rượu.

Với ý nguyện cầu chúc cho người thân xung quanh một năm mới an khang thịnh vượng, vì thế khi bị bắt cả đôi bên người đi trộm và chủ nhà đều vui vẻ, hào hứng.

Tác giả: CERSEI

Nguồn tin: vtc.vn