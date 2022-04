Tên trộm lẻn vào nhà và động tác lạ trước khi "hành sự" khiến gia chủ thất kinh

Một đoạn clip ghi lại diễn biến vụ ăn trộm táo tợn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được chia sẻ trên các diễn đàn. Theo thông số ghi trên camera, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 22/4. Một nam thanh niên mặt lấm lét, lẻn vào nhà bằng đường ban công rồi từ từ trèo xuống sân mở cổng.

Đáng chú ý trước khi "hành sự", thanh niên này còn đứng ra giữa sân, chắp tay gật đầu chào. Hành động lạ của tên trộm khiến không ít người khó hiểu. Được biết, kẻ gian đã "cuỗm" đi mất chiếc xe Yamaha màu xanh, có giá trị cao.

Tên trộm lẻn vào nhà làm một động tác lạ trước khi "hành sự", gia chủ thất kinh soi camera

Tên trộm cúi đầu chào trước khi đột nhập ngôi nhà



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc