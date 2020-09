Tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh: Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin

Tối 29/9, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm liên quan vụ xe ô tô đưa đón học sinh bị tàu hỏa húc văng.

Theo báo cáo, khoảng 15h50, ô tô chở 40 học sinh lớp 4A2 cùng một giáo viên của trường Tiểu học Lý Nam Đế xảy ra va chạm với tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến 6 học sinh bị thương. Trong đó 2 em bị trầy xước nhẹ.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện 103 để kiểm tra sức khỏe. Rất may, 6 học sinh không bị ảnh hưởng đến não, nội tạng hay chân tay, tất cả đã xuất viện. Giáo viên và những học sinh còn lại không bị thương, được đưa về trường để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, phụ huynh đón các em về nhà theo dõi thêm.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, đây là điểm giao giữa đường sắt và đường dân sinh nhưng không có rào chắn, rất nguy hiểm. Sau vụ việc, UBND quận Nam Từ Liêm và Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng như công ty quản lý đường sắt sớm có giải pháp đảm bảo an toàn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND quận cùng Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm vào viện để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình cũng như sức khỏe học sinh.

UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên học sinh và gia đình sớm ổn định tâm lý.

