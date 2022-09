Tạt đầu ô tô, người đi xe máy bị lộn nhào như "kungfu"

Your browser does not support the video tag.

Rất may mắn nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ, sau đó đứng dậy đi tiếp. Nguồn: Anh Thinh/ https://91.com.vn.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại được, vào khoảng 17h ngày 7/9 trên đường thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang lái xe ô tô đang điều khiển đúng làn đường thì bỗng nhiên xe máy tăng tốc tạt đầu rồi ngã nhào lộn nhiều vòng.

Mặc dù tình huống quá bất ngờ nhưng tài xế ô tô đã phanh kịp. Rất may mắn người đàn ông lái xe máy văng trên đường đã đứng dậy ngay sau sự cố.

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Tác giả: Trúc Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn