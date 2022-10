Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Thông báo số 676/TB-UBND kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2022 ban hành ngày 03/10/2022.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đầu tư

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đầu tư... bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2022.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết...; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cơ sở, nhất là các vấn đề được dư luận, cử tri quan tâm. Tập trung phòng chống thiên tai, lũ lụt, nhất là những tháng cuối năm.

Cụ thể, Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức tốt việc sản xuất nông nghiệp; tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thuỷ sản, nhất là hồ đập xung yếu, hồ đầy nước, các công trình đang thi công, sửa chữa; bảo vệ sản xuất nông nghiệp...

Sở Công Thương rà soát, đánh giá hoạt động sản xuất công nghiệp; tập trung hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định các cân đối lớn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống các hoạt động gian lận thương mại; đảm bảo cung cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa; thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ các công trình tiêu úng, thoát lũ...

Về tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2022, Sở KH&ĐT khâu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với Tỉnh ủy, Ban Kinh tế Trung ương để chuẩn bị các nội dung, tham mưu tổ chức Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý KKT Đông Nam chủ động thực hiện, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh thủ tục thực hiện các công trình trọng điểm Cảng nước sâu, Sân bay Vinh...

Sở TN&MT khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với các huyện còn lại; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2021 trở lại đây; đảm bảo công bố sát giá thị trường, công bằng, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu liên quan đến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường QL.1A; khẩn trương tham mưu văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ; phân công 01 Phó Giám đốc chịu trách nhiệm nội dung này để thường xuyên theo dõi quá trình giải quyết công việc.

Ban quản lý KKT Đông Nam tập trung hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nội dung: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Thọ Lộc, KCN Hoàng Mai 2; tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại” nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Hội nghị giao ban về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo cam kết. Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để triển khai sau khi HĐND tỉnh thông qua để kịp thời thực hiện giải ngân vốn, lưu ý phải đảm bảo việc phân bổ vốn tập trung, không dàn trải và cân đối trong phạm vi nguồn vốn được giao, không phê duyệt các dự án vượt khả năng cân đối; việc bố trí vốn phải đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc và các tiêu chí theo quy định.

Các sở, ngành tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân. Cụ thể, Sở Y tế tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; chủ động có các giải pháp để bảo đảm thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ dạy và học cho năm học mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu sai quy định.

Sở LĐTB&XH tăng cường kết nối cung cầu lao động, tập trung giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ; chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Sở Tài chính phối hợp với các địa phương tiến hành chi trả dứt điểm phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho đội ngũ y tế; cấp phát và quản lý việc chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đối tượng và thanh quyết toán theo quy định; rà soát, đảm bảo nguồn lực để chi trả kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội, tiền lương, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt...

Các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, tập trung rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm để thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành nghiêm túc chuẩn bị các nội dung, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng thời hạn. Có các giải pháp nhằm thực hiện tốt thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tập trung hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đồng thời, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn