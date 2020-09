Tập đoàn TH đưa vào hoạt động nhà máy hiện đại nhất Tây Bắc

Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ có tổng diện tích quy hoạch là 14,03ha. Trong đó, giai đoạn 1 (đến năm 2025) là 4,9ha. Giai đoạn 2 (sau năm 2025) là 9,13ha. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.200 tỷ đồng, giải quyết 15.000ha vùng nguyên liệu, gồm các loại trái cây: Cam, nhãn, xoài, chanh leo, sơn tra. Công suất giai đoạn 1 khoảng 300 tấn rau, hoa quả, dược liệu/ngày. Trước mắt, Nhà máy tập trung chế biến các loại quả như: Nhãn, ổi, xoài, cam, chanh leo, táo mèo... và sản xuất các loại nước ép rau củ quả hoàn toàn tự nhiên, an toàn, không qua xử lý nhiệt để giữ vẹn nguyên các dưỡng chất tự nhiên của rau quả. Giai đoạn 2 của Nhà máy (sau năm 2025) sẽ tăng mức đầu tư lên 3.500 tỷ đồng, giải quyết hơn 35.000ha nguyên liệu. Nhà máy tập trung sản xuất xuất các sản phẩm từ nước ép trái cây - dòng sản phẩm như: Nước cam nguyên chất đóng chai, nước nhãn nguyên chất đóng chai, nước chanh leo nguyên chất đóng chai. Các sản phẩm này được đóng vào chai 500ml hoặc 1 lít. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trong giai đoạn 1, Nhà máy bán hàng B2B. Quy cách sản phẩm: Đóng gói tiệt trùng vào túi Bag in Box 20kg và dạng thùng phuy 220l, sản phẩm bảo quản lạnh đông - 18độ C. Các sản phẩm sẽ được bán trong nước và xuất khẩu cho các nhà máy làm nguyên liệu chế biến nước ép trái cây. Giai đoạn 2: Bán trực tiếp ra thị trường cho người tiêu dùng (bán hàng B2C). Tiêu thụ toàn quốc và xuất khẩu. Với kỹ thuật này, các sản phẩm sẽ được chế biến bằng áp suất cao trong thời gian ngắn thích hợp mà không dùng nhiệt, giúp lưu giữ được nhiều nhất màu sắc, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng của rau, củ, trái cây tươi mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi chi phí đầu tư thiết bị cao mà đến nay quy mô của công nghệ này ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung vẫn còn rất ít, chưa được ứng dụng rộng rãi. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 200 lao động làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng chục ngàn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tập đoàn TH sẽ đóng vai trò là đầu tàu kéo nông dân đi theo chuỗi sản xuất khép kín, bắt đầu từ khâu nguyên liệu. Mặt khác, cùng nông dân làm kinh tế dưới tán rừng, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tri thức, phát huy nguồn gen quý của các cây bản địa để sản xuất các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, phát triển nông nghiệp bền vững.