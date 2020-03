Tăng cường sức đề kháng và làm đẹp từ chanh

Vitamin C chính là bí quyết giúp tăng cường sức khỏe và trẻ hóa làn da - Ảnh: minh họa

Thời gian gần đây, diễn biến dịch COVID-19 đang dần trở nên căng thẳng hơn. Những ca bệnh tăng lên từng ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của chúng ta. Không những vậy, thời tiết cả nước cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng và oi bức.

Vitamin C chính là bí quyết giúp tăng cường sức khỏe. Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh ra vitamin. Vì thế, để bổ sung vitamin C cho cơ thể, bạn nên uống những thức uống dồi dào vitamin. Chanh là một nguyên liệu thường xuyên “góp mặt” trong những công thức detox. Loại quả nhỏ bé này mang đến cho cơ thể bạn những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Nhờ lượng vitamin C dồi dào nên chanh rất có lợi trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, đặc biệt là phòng chống các virus gây bệnh cảm cúm, cảm lạnh, nCoV… Một cốc nước chanh mỗi ngày có thể giúp bạn tăng cường sức để kháng hữu hiệu để ngăn ngừa được nguy cơ mắc COVID-19. Không những vậy thức uống này cũng rất giàu kali, giúp kích thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Chanh và cam - công thức tăng cường hệ miễn dịch

Trong các loại vitamin, vitamin C có khả năng củng cố hệ miễn dịch hiệu quả nhất. Loại vitamin này có khả năng thúc đẩy quá trình sản sinh các tế bào bạch cầu. Nhờ đó, cơ thể có thể chống lại các nguy cơ gây nhiễm trùng. Bổ sung loại viatmin này giúp ngăn ngừa triệu chứng bệnh cảm. Cam và chanh đều được ví như những “kho tàng” chứa vitamin C dồi dào. Vì thế, kết hợp hai nguyên liệu này là công thức nước uống bạn không nên bỏ qua trong mùa nắng nóng này.

Bảo vệ cổ họng với gừng và chanh

Trong gừng có chứa gingerol. Đây là hợp chất có tác dụng kháng viêm và chống ôxy hóa hiệu quả. Đặc tính này củng cố khả năng tăng cường hệ miễn dịch của chanh. Ngoài ra, gừng còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và kích thích quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong thời điểm dịch corona đang hoành hành, uống nước chanh và gừng giúp giữ ấm cổ họng, ngăn ngừa các triệu chứng đau họng và ho.

Tốt cho đường tiêu hóa

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp khởi động hệ thống tiêu hóa của bạn, cho phép bạn tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và ngăn ngừa sự tích tụ độc tố. Không những vậy, nước chanh có tác dụng kích thích hoạt động của gan, giúp kiểm soát những chuyển động trong đường ruột. Nhờ đó, sẽ ngăn chặn những rắc rối về vấn đề tiêu hóa hay xảy ra thường ngày: táo bón, khó tiêu, ợ nóng hay đầy hơi…

Giúp giảm cân

Nước chanh chứa ít calo nên được xem là một thức uống rất hữu ích cho những người muốn giảm cân. Thành phần polymer pectin có trong chanh sẽ ức chế cảm giác thèm ăn, giúp giảm cân hiệu quả. Uống nước chanh vào buổi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp bạn no và tăng cường trao đổi chất, đẩy nhanh tốc độ giảm cân hơn.

Làm đẹp da

Vitamin C trong chanh có thể làm giảm nếp nhăn. Nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ nhiều vitamin C sẽ ít có nếp nhăn và ít bị khô da hơn. Vitamin C có vai trò mạnh mẽ trong việc sản xuất collagen và elastin, những yếu tố giúp da khỏe mạnh mà vẫn linh hoạt. Uống nước chanh mỗi ngày là chiếc chìa khóa giúp bạn làm trẻ hóa làn da, ngăn ngừa sự lão hóa hiệu quả.

Tác giả: An Hoa (t/h)

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới