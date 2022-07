Tân Sơn Nhất tạm đình chỉ nhân viên soi chiếu để lọt dao lên máy bay

Theo quy định về an ninh hàng không, các vật phẩm bị cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của máy bay bao gồm dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm... Các vật phẩm này bắt buộc phải để trong hành lý ký gửi. Trước khi lên máy bay, hành khách phải trải qua quy trình kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tại sân bay: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh và áp dụng kiểm tra trực quan trong trường hợp cần thiết...