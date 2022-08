Tân Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng - khắc tinh tội phạm công nghệ

Trong thời gian hơn 2 năm làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, đại tá Lê Xuân Minh cũng chỉ đạo phá nhiều vụ án được dư luận chú ý như vụ bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở huyện Lạc Sơn năm 2020; tỷ lệ phá án thành công của Công an tỉnh Hoà Bình năm 2020 và 2021 cũng rất cao, giúp kéo giảm tình hình tội phạm, đảm bảo tốt an toàn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.