Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương là ai?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Sáng nay (13/7), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 9/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 2230 chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để bầu giữ chức Ủy viên và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phân công Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông