Tân Hoàng Minh không thể "tháo chạy" khỏi lô đất vàng Thủ Thiêm nếu chưa làm điều này

Mới đây, theo nguồn tin của Tuổi trẻ Online, văn phòng UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan cho biết chỉ xử lý vụ việc chấm dứt hợp đồng mua tài sản đấu giá đất Thủ Thiêm khi doanh nghiệp trúng đấu giá có văn bản chính thức đề nghị.

Trước đó, một cán bộ của Bộ Tư Pháp đã khẳng định, theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, muốn hủy kết quả đấu giá thì phải hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Vì vậy, việc viết "tâm thư" của phía lãnh đạo Tân Hoàng Minh không có giá trị pháp lý.

Theo quy định, sau khi ký hợp đồng mua tài sản đấu giá, các bước thực hiện hợp đồng tiếp theo được xử lý như một hợp đồng dân sự. Nếu một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc muốn thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì phải có văn bản chính thức gửi cho bên kia để khẳng định ý chí không tiếp tục thực hiện hợp đồng và chịu các hậu quả như đã thỏa thuận.

Ông Đỗ Anh Dũng (phải), Chủ tịch Tân Hoàng Minh, nhận hoa chúc mừng sau khi trúng đấu giá lô đất 24.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm.

Như vậy, nếu Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh muốn chấm dứt hợp đồng mua tài sản trúng đấu giá là quyền sử dụng lô đất 3-12 đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Đấu giá tài sản ngày 17/12/2021 thì doanh nghiệp này phải có văn bản gửi đến các đơn vị trên thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Quyền, nghĩa vụ của các bên, việc xử lý tiền đặt cọc và các vấn đề liên quan sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và pháp luật dân sự.

Trường hợp Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt không có văn bản chính thức về vụ việc gửi đến các đơn vị liên quan thì hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vẫn được xử lý theo quy định hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật cũng là người ký hợp đồng mua tài sản đấu giá phía Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021, ông Đỗ Anh Dũng là người được ủy quyền tham gia đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Đấu giá tài sản TP.HCM cũng cho biết, đơn vị này chưa nhận được bất kì văn bản chính thức nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng mua tài sản đấu giá là quyền sử dụng lô đất số 3-12 khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về quyền sử dụng lô đất 3-12, nếu Tân Hoàng Minh bỏ cọc, theo Điều 73 Luật Đấu giá tài sản, các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu. Như vậy, quyền sử dụng lô đất sẽ được trao trả về Trung tâm Quỹ đất TP.HCM.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trả giá cao thứ hai là Công ty Capital One Financial lại không được xem là đơn vị trúng giá vì theo Điều 51 luật này, Capital One Financial chỉ được công nhận trúng giá nếu ông Đỗ Anh Dũng từ chối kết quả ngay tại buổi đấu giá, sau khi đấu giá viên công bố Công ty Ngôi Sao Việt thắng cuộc.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị