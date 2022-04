Tân Hoàng Minh chính thức có Chủ tịch mới, là con trai cả ông Đỗ Anh Dũng

Chiều tối ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Hoàng Minh sẽ thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty; điều hành hoạt động tại các Công ty trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2022.

Đỗ Hoàng Minh sinh năm 1986, tốt nghiệp đại học Sorbonne chuyên ngành Quản trị kinh doanh và có bằng MBA về quản trị tài chính tại New York (Mỹ). Sau khi về nước, doanh nhân này đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Tập đoàn, cũng là người chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bất động sản ra thị trường và đóng góp lớn vào doanh thu của Tân Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh cũng nổi tiếng với hoạt động kinh doanh và đầu tư riêng tại nước ngoài. Vị này từng cùng Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BigBang kinh doanh tại BC Holdings (Hong Kong). Tuy nhiên, đến năm 2019, khi Seungri vướng vào vụ bê bối lớn tại Hàn Quốc, Đỗ Hoàng Minh cũng rời khỏi vị trí Giám đốc BC Holdings.

Tác giả: Trần Anh

Nguồn tinn: toquoc.vn