Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là ai?

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: CTV

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phong quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm.

Tân Giám đốc Sở Công an Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với: Đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; đại tá Vũ Minh Tuấn và đại tá Phạm Công Long - đều là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đó, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: NGUYỄN HÙNG

Nguồn tin: Báo Lao động