Tấn công dân thường ở Niger khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

Theo các nguồn tin khu vực, những kẻ tấn công đã đột kích vào 3 ngôi làng ở vùng Tillabri, giáp ranh với Mali và Burkina Faso thực hiện vụ thảm sát này. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh Niger nói rằng những kẻ có vũ trang thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện các cuộc tấn công này. Khủng hoảng an ninh lan rộng ở khu vực Sahel, Tây Phi gần đây do các phần tử cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda và các nhóm sắc tộc hoành hành.

Tấn công khủng bố ở tây Niger. Ảnh: Skynewsarabia.

Bộ Nội vụ Niger trước đó nói rằng các binh sĩ đã được tăng cường ở khu vực phía tây Niger, nơi các phần tử thánh chiến đã tấn công khiến 66 người thiệt mạng hồi đầu tuần trước. Cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng Bộ Nội vụ nước này đã tăng số lượng nhân viên an ninh để tuần tra đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính phủ kêu gọi người dân cảnh giác cao hơn, đồng thời tái khẳng định quyết tâm đấu tranh chống tội phạm. Khu vực biên giới Niger là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công tàn bạo nhất và đẫm máu nhất trong khu vực Sahel do các nhóm khủng bố, cực đoan gây ra./.

Tác giả: Ngọc Thạch

Nguồn tin: vov.vn