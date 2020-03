Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Nỗ lực, tận tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Sáng 18/3, Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc và tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước đó đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đ/c Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tán thành 80/80.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, kế nhiệm đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cá nhân được Thường trực Ban Bí thư điều động, thuyên chuyển về giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất có truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử văn hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi xuất thân của nhiều danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa, các nhà khoa học lớn… đồng chí Nguyễn Đức Trung nhận định đây là niềm vinh dự tự hào, cũng là trách nhiệm lớn, nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là cơ hội rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm thực tế, còn là cơ hộ tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ hết sức nỗ lực, tận tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất nắm bắt thực tế, sâu sát cơ sở, gần gũi gắn bó, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phấn đấu vượt bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiểu quả theo đúng nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, nhận công tác vào thời điểm đầu năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ Đaij hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, năm cuối kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 5 năm, 2016 - 2020; là thời điểm có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch 5 năm đã đề ra. Đồng thời, đây cũng là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng… Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 8%, riêng năm 2019 đạt trên 9%; Thu ngân sách đạt trên 16.300 tỷ đồng. Nghệ An là tỉnh thực hiện vượt mục tiêu xây dựng NTM với trên 61% số xã được công nhận; Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, đạt được kết quả tích cực; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được nâng cao, đứng thứ 19 cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đứng thứ 4 cả nước, chỉ số cải cách hành chính được cải thiện theo hướng tăng lên. Nghệ An ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn những khó khăn thách thức thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh bị tác động bởi những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước, thiên tai, dịch bệnh… Trong thời gian tới, trên cương vị công mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh cam kết giành toàn bộ tâm trí, sức lực, tâm huyết của bản thân với ý thức cầu thị, học hỏi để chung sức cùng tập thể lãnh đạo tỉnh trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được thời gian qua, khắc phục những hạn chế khó khăn, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết của ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 để tập trung và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 27 chỉ tiêu KT-XH đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về công tác phát triển KT-XH năm 2020 của tỉnh; Tập trung làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch tỉnh; Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH đầu tư công 5 năm 2021 - 2025, đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, kết cấu hạ tầng miền Tây của tỉnh; Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Để hoàn thành được trọng trách này, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng ý thức cá nhân phải nằm trong tập thể, tổ chức và cần có sự giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương, sự lãnh đạo thường xuyên kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cũng mong nhận được sự hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ tiền nhiệm, các đồng chí lão thành, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ giúp bản thân có những bài học quý báu trong thời gian công tác cũng như sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh, các Sở ngành và cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị tỉnh, trong từng hành động và việc làm nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn nỗ lực với quyết tâm cao, luôn đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện có chất lượng mục tiêu hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là mục tiêu phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả: Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An