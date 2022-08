Tấm thẻ đỏ phá nát trận đấu của SLNA trước Hà Nội FC

Tối ngày 31/7, SLNA có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy đối đầu với Hà Nội FC tại vòng 10 V.League 2022. Đây là màn so tài quan trọng quyết định nhiều đến cục diện ở nhóm đầu và cả cuộc đua vô địch. Dù được đánh giá thấp hơn đôi chút nhưng thầy trò HLV Huy Hoàng vẫn có quyền tin tưởng vào một chiến thắng, đặc biệt là khi họ đang có tinh thần hưng phấn sau trận thắng 4-0 trước Hải Phòng tại vòng 9 trước đó.

Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Olaha nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Văn Kiên

Đúng như dự đoán, SLNA chơi vô cùng tự tin ngay từ những phút đầu tiên trước Hà Nội FC. Sau quả phạt góc của Phan Văn Đức, Olaha đã bật cao đánh đầu dũng mãnh bất chấp sự theo kèm của Duy Mạnh và Thành Chung để mang về bàn thắng sớm cho SLNA ngay phút thứ 4 của trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, SLNA càng chơi càng hay.

Tuy nhiên bất ngờ đã diễn ra ở phút thứ 49 của trận đấu, không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu. Olaha – người ghi bàn cho SLNA ở hiệp 1 bị trọng tài truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Văn Kiên bên phía Hà Nội. Cụ thể từ một pha tranh chấp bóng bổng không mấy căng thẳng, ngoại binh của SLNA lại bất ngờ mất bình tĩnh và tung ra pha đánh cùi trỏ vào vùng mặt Văn Kiên. Ngay lập tức trọng tài Mạnh Hải đã rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho ngoại binh bên phía đội khách.

Từ chỗ dẫn trước, SLNA đã chịu cảnh chơi thiếu người và thế trận cũng đảo chiều ngay sau đó. Tinh thần của các học trò HLV Huy Hoàng cũng suy giảm nghiêm trọng sau tấm thẻ đỏ của Olaha. Chính từ đó mà các pha xử lý của đội khách không còn thanh thoát được như hiệp 1.

Tấm thẻ đỏ của Olaha là bước ngoặt trận đấu

Ngay sau tấm thẻ đỏ của Olaha, từ pha tạt bóng của Văn Hậu bên cánh trái, Thái Bá Sang xứ lý lúng túng khiến bóng đập trúng tay trong khu vực 16m50 và SLNA chịu một quả phạt đền. Ngoại binh Siladij đã thực hiện tốt cú đá phạt đền dù cho thủ môn Văn Hoàng đã đoán đúng hướng.

Đến lúc này SLNA chỉ còn hy vọng sẽ bảo toàn tỷ số đến khi kết thúc trận đấu với mong muốn giành 1 điểm rời sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên đến phút 76, điều gì đến cũng phải đến, trung vệ Thành Chung trong pha dâng cao tấn công đã phối hợp với ngoại binh Mujan trước khi thực hiện cú đá chìm một chạm quyết đoán, hạ gục Văn Hoàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.

Và hẳn là Olaha sẽ phải rất hối hận vì pha phạm lỗi xấu xí của mình bởi đó chính là bước ngoặt của trận đấu này. Từ chỗ dẫn trước có cơ hội lớn giành 3 điểm với tinh thần lên cao, SLNA đã chịu cảnh chơi thiếu người và nhận liên tiếp 2 bàn thua trong trận đấu giành ngôi đầu bảng với Hà Nội FC tại vòng 10 V.League 2022.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top