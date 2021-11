Tâm sự đẫm nước mắt của người cha 9 năm nay giành giật sự sống cùng con

Bức thư đẫm nước mắt gửi con gái!

Ở Khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp (bệnh viện Nhi Trung ương) có lẽ mọi người đã quá quen với hình ảnh người đàn ông dân tộc Cao Lan thành thục chăm sóc cho cô con gái bệnh tật. Bé Lường Thị Trà My năm nay 9 tuổi, cũng là từng ấy năm con lấy viện làm nhà.

Trà My là con đầu của vợ chồng anh Lường Văn Tú, (31 tuổi) và chị Dương Thị Thúy (29 tuổi) ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên.

Chia sẻ với PV, anh Tú cho biết, khi Trà My vừa được hơn một tháng tuổi phải nhập viện điều trị viêm phổi. 3 tháng, con bị viêm tai. Dù đã điều trị suốt nhiều tháng trời nhưng bệnh tình ngày càng tiến triển nặng. Trà My sau đó phải mổ tai. Vừa tròn 1 tuổi, anh chị lại đưa con đi bệnh viện cầu cứu vì thấy mặt của con sưng dù. Tình trạng viêm tai của con cứ tái đi tái lại nhiều lần mà không tìm ra nguyên nhân. Thời gian của hai bố con ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh này chưa qua, Trà My lại bị bệnh khác khiến cho sức khỏe vốn yếu ớt càng bị vắt kiệt sức lực.

Bức thư "Gửi con gái của bố mẹ" đẫm nước mắt của anh Tú đã khắc họa hành trình cùng cô con gái giành giật sự sống suốt 9 năm ròng rã. Anh Tú viết: "Con 5 tuổi, tưởng chừng càng lớn con sẽ càng khoẻ hơn, nhưng rồi con lại bị viêm loét giác mạc. Điều trị suốt 2 tháng, trời đất như đổ sụp dưới chân khi bác sĩ kết luận giác mạc con đã bị hỏng, phải phẫu thuật lấy bỏ mắt phải. Dù đau xót vì thương con nhưng bố cũng đành nuốt nước mắt vào trong, ký vào giấy cam kết để phẫu thuật. Ngày con tháo bỏ mắt, bố đau như bị ai đó cắt đi một phần cơ thể mình. Cũng từ đó, khuôn mặt con trở nên khiếm khuyết khi chỉ còn một con mắt nữa thôi.

Nỗi đau chưa nguôi thì con lại bị viêm ruột thừa. Phẫu thuật cắt ruột thừa chưa lành thì con lại bị viêm phổi hoại tử. Điều trị suốt 2 tháng trời không đỡ, con phải tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ đi 1 phần lá phổi. Còn nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến con mình chịu đau đớn bệnh tật từng ngày. Bố mẹ chỉ biết khóc và cầu nguyện con vượt qua số phận.

…Rồi các bác sĩ cũng tìm ra căn nguyên bệnh của con "Suy giảm miễn dịch bẩm sinh, giảm chức năng bạch cầu hạt". Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp trong y học. Cứ thế bố mẹ và con lấy viện làm nhà cho đến nay đã 9 năm. Lượng thuốc kháng sinh còn nhiều hơn cân nặng của con.

Và giờ bệnh đã dần làm giảm hết chức năng tế bào bảo vệ cơ thể con. Đầu năm 2019 con lại bị viêm khúc mạc, sốc nhiễm trùng phải phẫu thuật tiếp... Sau 10 ngày, bố mẹ mới thở phào nhẹ nhõm khi con thoát khỏi tử thần. Và giờ đây, căn bệnh biến chứng dẫn đến thủng rốn, rỉ phân ra rốn gây viêm nhiễm nặng. Bác sĩ nói bệnh tình con ngày một biến chứng xấu, sẽ phải điều trị kéo dài. Chỉ có cách duy nhất cứu con là ghép tủy nhưng gia đình quá nghèo, không dám nghĩ tới việc ghép tủy cho con vì số tiền quá lớn.

Suốt 9 năm qua, để có tiền chữa trị cho con, bố mẹ đã bán cả ruộng nương, vay mượn chạy vạy khắp nơi. Đến giờ này bố không còn nhìn vào đâu để vay mượn tiền đưa con đi viện nữa rồi. Nếu dừng lại lúc này, nếu buông tay con lúc này, bố sợ không còn cơ hội gặp con nữa".

Đưa con về nhà phó mặc số phận

Căn bệnh hiểm nghèo đeo bám Trà My khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Hiện 9 tuổi, Trà My mới chỉ nặng 15 kg. Thân hình con gầy gò, tay chân khẳng khiu với làn da xanh xao. Trên cơ thể của Trà My cũng vẫn còn rất nhiều "dấu tích" của những lần phẫu thuật đau đớn. Trà My đã phải tháo bỏ một mắt, cắt bỏ một phần phổi, thủng rốn, ăn không hấp thu.

Nhìn con gái mỗi ngày một ngày suy nhược cơ thể, vợ chồng anh Tú chẳng thể yên lòng. Thế nhưng, vì hoàn cảnh hiện giờ quá khó khăn, không còn vay mượn được ai nữa để điều trị nên anh chị đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận. Việc dừng điều trị khiến sự sống của con đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Là người dân tộc thiểu số Cao Lan, ở vùng khó khăn 135, gia đình anh Tú thuộc diện hộ nghèo bền vững. Kinh tế của gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng. Bố mẹ đôi bên ở vùng quê nghèo, hỗ trợ được gì đã cố gắng hết sức. Dù cố gắng làm lụng, gia đình vẫn không thoát nghèo.

Thời gian 9 năm đưa con đi bệnh viện, vợ chồng anh Tú vay mượn mỗi ngày một nhiều. Căn nhà cũng đã cắm sổ đỏ được 100 triệu để cho con điều trị. Sau Trà My, vợ chồng anh Tú còn có một bé trai mới được 4 tháng tuổi. Biết rằng việc dừng điều trị sẽ ảnh hưởng đến con và trong lòng anh rất muốn đưa con đi bệnh viện chữa trị nhưng chẳng biết phải làm sao để có kinh phí nữa. Hơn lúc nào hết, bé Trà My rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tú, bé Trà My xin gửi về: Anh Lường Văn Tú ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

