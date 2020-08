Tạm giữ băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự để đi cướp

Băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự. Ảnh: CACC

Chiều 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự đã gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn do đối tượng Trịnh Minh Vương cầm đầu.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, từ tháng 5.2019 đến tháng 11.2019, Trịnh Minh Vương cùng đồng bọn sử dụng công cụ hỗ trợ (súng, còng số 8, bộ đàm liên lạc, dụng cụ phóng điện) giả danh Công an kiểm tra, đe dọa, bắt giữ người và chiếm đoạt xe của những người bị hại rao bán xe gắn máy không chính chủ hoặc không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Qua điều tra, Vương và đồng bọn đã thực hiện 18 vụ chiếm đoạt xe, nhưng hiện chưa có người bị hại trình báo. Cụ thể:

Tháng 7.2019, nhóm Vương chiếm đoạt xe Winner màu đen cam trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức; chiếm đoạt xe Dylan lên đời SH tại trước siêu thị Big C, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; chiếm đoạt xe Exciter màu đỏ trắng trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11; chiếm đoạt xe Satrie màu đen tại cổng chào tỉnh Bình Dương trên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; chiếm đoạt xe Vario màu trắng tại trước địa chỉ số 168 đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Tháng 8.2019, nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter màu trắng đỏ tại kênh Tân Hóa, quận Tân Phú; chiếm đoạt xe Vario màu đen tại trước siêu thị Emart địa chỉ số 366 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp; chiếm đoạt xe Air Blade màu đen cam tại trước Đài liệt sỹ Trường Chinh, quận 12.

Tháng 9.2019, nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter màu trắng đỏ tại trước siêu thị CMC địa chỉ số 79 đường Lý Thường Kiệt, quận 10; chiếm đoạt xe Stwin tại Công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình; chiếm đoạt xe Suzuki Sport RGV tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức; chiếm đoạt xe Air Blade xanh đen tại trước siêu thị Aeon, quận Tân Phú.

Tháng 10.2019, nhóm Vương chiếm đoạt xe Winner màu vàng tại trước Đài liệt sỹ Trường Chinh, quận 12; chiếm đoạt xe SH màu vàng tại trước siêu thị Big C, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; chiếm đoạt xe Suzuki Sport tại trước Trường Đại học Hutech, quận 9; chiếm đoạt xe Exciter 150 tại trước Đài liệt sỹ quận Thủ Đức; chiếm đoạt xe Raider màu trắng tại cổng chào tỉnh Bình Dương trên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tháng 11.2019, nhóm Vương chiếm đoạt xe SH 125i tại khu du lịch Suối Tiên, quận 9 vào khoảng 21h00’ ngày đầu tháng 9.

Dụng cụ các đối tượng trang bị để gây án. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP còn thu giữ một số xe gắn máy trong vụ án này mà các chủ sở hữu các xe này hiện không có mặt ở địa phương cư trú, gồm:

1. Xe gắn máy Winner màu cam đen (biển số 63B7-326.65, số khung RLHKC2604GY032612, số máy KC26E1054144) do anh Huỳnh Nguyễn Minh Trường đứng tên đăng ký xe ngày 24.01.2017. Sau đó, bị hại là anh Nguyễn Văn Bé mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

2. Xe gắn máy Winner (biển số 36B6-002.05, số khung 2603GY - 062166, số máy KC26E1099087) do chị Chu Thị Bắc đứng tên đăng ký xe ngày 28.9.2017. Sau đó, bị hại là anh Nguyễn Văn Nam mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

3. Xe gắn máy Sonic 150R (biển số 68X1-438.03, số khung MH1KB1114HK133788, số máy KB11E-1133343) do anh Mai Tiểu Điền đứng tên đăng ký xe ngày 29.12.2017. Sau đó, bị hại là chị Nguyễn Kim Thùy mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

4. Xe gắn máy SH 125i màu trắng đen (biển số 59F1-362.01, số khung RLHJF421DY-009299, số máy JF42E-0009329) do chị Đinh Kim Thu đứng tên đăng ký xe ngày 01.11.2012.

Ai là người bị hại, chủ sở hữu xe gắn máy trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1), gặp đồng chí Mai Văn Dân, số điện thoại 0903398433 để trình báo, cung cấp thông tin liên quan.

Tác giả: HUÂN CAO

Nguồn tin: Báo Lao động