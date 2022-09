Tạm giữ 2 nghi phạm đâm chết nam thanh niên 16 tuổi ở Hải Phòng

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, hai thanh niên, trong đó có 1 thanh niên 16 tuổi và Đạt (SN 2004, cùng trú xã Quốc Tuấn) điều khiển xe máy trên tuyến đường 362, xã Quốc Tuấn. Đến khu vực thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn thì Đạt và bạn gặp D. (SN 2006, trú xã Quang Trung, huyện An Lão).

Các đối tượng bị lực lượng công an và người dân bắt giữ ngay sau khi gây án.

Ngay khi vừa chạm mặt, Đạt ngồi phía sau đã xuống xe, dùng hung khí nghi là dao xông đến đâm gục D. giữa đường. Sự việc được người dân phát hiện, can ngăn và giữ 2 nghi phạm gây án lại, đồng thời đưa nạn nhân D. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, D. đã tử vong.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã đã phối hợp với người dân bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đồng thời phối hợp với Công an huyện An Lão và Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Hiện tôi chưa nắm được thông tin 2 đối tượng và nạn nhân có phải học sinh, còn đang đi học hay không. Nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được cơ quan công an làm rõ”, vị lãnh đạo này thông tin.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT