Tạm giam nghi phạm đoạt mạng hàng xóm

Ngày 11/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Đức Thiện (58 tuổi, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội Giết người.

Ngô Đức Thiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6/8, công an nhận tin báo về việc ông Nguyễn Ngọc Nhâm (60 tuổi, hàng xóm của ông Thiện) tử nạn trên đường. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng. Hung thủ gây án cố tình đánh lạc hướng cảnh sát.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, công an đưa Ngô Đức Thiện vào diện nghi vấn. Ban đầu, bị can khẳng định không liên quan cái chết của ông Nhâm, đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Sau nhiều giờ đấu tranh, bị can thừa nhận ông ta và nạn nhân có chung bờ ao nuôi cá. Khi ông Nhâm bàn bạc về ý định cải tạo bờ bao, Ngô Đức Thiện đã không đồng tình.

Sáng 6/8, thấy hàng xóm thuê máy xúc đến cải tạo ao cá nên họ xảy ra xích mích. Theo lời khai, ông Nhâm đã dùng gậy đánh vào chân Thiện.

Chiều cùng ngày, bị can ra đồng làm việc. Trên đường đi, thấy ông Nhâm đi xe máy ngang qua, ông Thiện dùng cuốc đánh trúng đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi tử vong.

Xã Hưng Mỹ, nơi xảy ra vụ việc (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: P. Hòa

Nguồn tin: zingnews.vn