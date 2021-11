Tạm giam giám đốc đơn vị quản lý hồ Tả Trạch

Ngày 30/11, Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Ngô Thông (54 tuổi, trú TP Huế) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, thị xã Hương Thủy.

Ông Thông là quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Ngô Thông bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

Theo đó, trong quá trình được giao công tác bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước Tả Trạch, ông Thông đã không ngăn chặn Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vào đào, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300 m của công trình, gây thiệt hại cho Nhà nước 315 triệu đồng.

Đập hồ Tả Trạch ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zingnews.vn