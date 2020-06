Tạm đình chỉ công tác phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm bị tố moi tiền

Luật sư Trần Đình Triển đăng tải nội dung vụ việc trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: T.HOÀNG

Ông Nguyễn Xuân Dũng - phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - bị tạm đình chỉ công tác để xác minh nội dung phản ánh việc ông bị tố cáo moi tiền của bị cáo.

Ngày 4-6, Viện KSND TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng - phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm, đồng thời ra quyết định thanh tra đột xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động công vụ của ông Nguyễn Xuân Dũng.

Lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin tố cáo ông Dũng và yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan báo cáo. Sau khi xác minh, nếu những tố cáo là có căn cứ, Viện kiểm sát sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đăng tải trên trang Facebook cá nhân nội dung tố cáo ông Dũng có nhiều khuất tất, tiêu cực khi thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm.

Trong vụ án này, cô Hoàng Ngọc Thúy bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 28 tháng tù giam. Ông Nguyễn Xuân Dũng là người ký ban hành cáo trạng vụ án.

Luật sư Triển viết trên Facebook: cô Thúy từ người bị hại do mâu thuẫn với hàng xóm, do hàng xóm gọi người ngoài xã hội xông vào nhà hành hung đánh đập cô ấy; được tạo dựng thành bị can hất nước sôi làm bỏng 2 người hàng xóm sang hành hung mình mà không có một bằng chứng nào.

Luật sư Triển còn tố cáo ông Nguyễn Xuân Dũng đã gặp vợ chồng cô Thúy và khẳng định cô là bị hại trong vụ việc này, đồng thời hứa hẹn sẽ làm khách quan.

"Tuy nhiên, Dũng moi tiền bằng mọi thủ đoạn với vợ chồng cô ấy: bồi dưỡng cho cơ quan điều tra, thanh toán cho thừa phát lại, tiền điện nước, giúp mua vé máy bay cho cả gia đình Dũng đi tham quan các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long... Đến lúc nhờ vợ chồng cô ấy bán đất cho Dũng vay tiền không thực hiện được, Dũng quay sang can thiệp và chỉ đạo khởi tố, truy tố và xét xử cô ấy 28 tháng tù giam", luật sư Triển viết.

Cùng với đó, luật sư Triển cũng đăng tải một số bằng chứng như phiếu chuyển tiền cho ông Dũng và các khoản thu tại Trung tâm pháp y Hà Nội, giám định trong vụ án hình sự mà do đương sự chi…

Luật sư Triển còn khẳng định những bằng chứng mà ông đăng tải chỉ là một phần nhỏ trong các hồ sơ thu thập được liên quan đến hoạt động công vụ của phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm. Ông Triển cho biết sẽ gửi đơn lên Viện KSND tối cao đề nghị làm rõ vụ việc.

