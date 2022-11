Tạm cho nghỉ việc hai CSGT liên quan vụ dùng gậy đánh người lái xe

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại CSGT dùng gậy đánh nam thanh niên tới tấp (Clip: T.C).

Sáng 1/11, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ cho hay, đã xác định hai người mặc sắc phục công an liên quan vụ đánh nam thanh niên tới tấp sáng ngày 31/10. Đó là 2 cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT - Trật tự Công an huyện Tân Trụ.

"Công an huyện tạm thời cho hai cán bộ chiến sĩ đó nghỉ việc tại đơn vị, không phân công nhiệm vụ, cho tới khi có quyết định chính thức từ Công an tỉnh Long An. Nguyên nhân ban đầu do nam thanh niên lái xe không có gương chiếu hậu nên bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy, lạng lách, đánh võng nên mới dẫn đến sự việc", lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ, nói.

Lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ cũng cho biết, tại biên bản làm việc, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Nam thanh niên cũng không bị thương và không có khiếu kiện, khiếu nại về vụ việc.

"Không phải hai CSGT dùng dùi cui đánh nam thanh niên mà chỉ dùng gậy điều tiết giao thông quơ quơ rồi va trúng nam thanh niên", lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ giải thích.

Trước đó, chiều 31/10, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục CSGT đuổi theo một nam thanh niên chạy xe máy. Khi tiếp cận, một trong hai người mặc sắc phục CSGT đã dùng gậy điều tiết giao thông đánh tới tấp nam thanh niên và đạp xe máy xuống ruộng.

Khi đó, nam thanh niên bị đánh chỉ dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng nên lao xuống ruộng.

Theo xác minh của PV Dân trí, sự việc xảy ra vào sáng 31/10 tại đường tỉnh 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.

Tác giả: Nam Thái

Nguồn tin: Báo Dân trí