Tài xế xe Audi tông chết 3 người: 'Tôi rất hối hận'

Your browser does not support the video tag.

Sáng 4/6, cơ quan CSĐT lấy lời khai đối với Nguyễn Đức Thịnh - tài xế chiếc Audi gây ra tai nạn khiến 3 người chết tại thành phố Bắc Giang tối 2/6

Làm việc với Công an thành phố Bắc Giang sáng 4/6, tài xế lái xe Audi Nguyễn Đức Thịnh (trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay dẫn đến tai nạn chết 3 người vào đêm 2/6.

Người đàn ông 35 tuổi cho biết sau khi rời buổi tiệc anh ta tiếp tục đi hát karaoke. Khoảng hơn 23h, Thịnh lái ôtô Audi trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh. Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, ôtô va chạm với xe máy do ông Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái chở theo vợ và con gái.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Thịnh kể khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh. Sau cú va chạm, túi khí xe Audi phát nổ khiến tài xế bị choáng. Phía ngoài ôtô tóe lửa, hất văng 3 nạn nhân ra xa.

"Tôi bị choáng, không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã di chuyển về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện cho người thân báo tin", nam tài xế nói.

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Thịnh cho hay anh tâm trạng hối hận luôn thường trực về hành vi của mình.

Cảnh sát lấy lời khai của tài xế Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Hồng Quang.

"Hai ngày qua, tôi không thể ngủ và ăn được gì. Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc của mình hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe”, nam tài xế nói.

Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho hay trong ngày 4/6, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh.

Chỉ huy Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực trên đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để cảnh báo xe cộ đi chậm khi tới nút giao.

Lực lượng chức năng đo đạc thông số phục vụ điều tra. Ảnh: Hồng Quang.

Về trách nhiệm của các bên liên quan, vị này khẳng định trước hết tài xế ôtô sẽ phải chịu trách nhiệm khi lái xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn ở mức rất cao. Đồng thời, hình ảnh từ camera ghi lại cũng cho thấy người này không giảm tốc độ khi đi qua nút giao.

“Tốc độ cao của ôtô là mấu chốt dẫn đến hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn”, chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang nói và khuyến cáo tài xế dù đường vắng, khi qua nút giao phải chạy chậm, quan sát cẩn thận.

Liên quan vụ tai nạn, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã có công điện gửi đến các bộ, ngành về việc chấp hành quy định phòng chống tác hại của rượu, bia.

Phó thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, học sinh, sinh viên… thực hiện nghiêm các quy định về cấm sử dụng thức uống có cồn khi tham gia giao thông.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy.

Cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn để nâng cao nhận thức của người dân.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: zingnews.vn