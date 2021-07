Tài xế tông 4 người bị thương, đâm cổng đình rồi... nằm xem điện thoại

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào cổng đình Khinh Giao, An Hưng, An Dương

Sáng 2/7, thông tin với Báo Giao thông, một lãnh đạo xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h5 ngày 1/7/2021, tại đường liên xã An Hưng thuộc thôn Đoài, anh Lưu Quốc Ban (SN 1982, ở thôn Kinh Giao, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 29H-381.54 va chạm xe máy BKS 16P3-0635 do anh Nguyễn Quốc H. (SN 1987), chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Khánh C. (SN 1990) và hai con là Nguyễn Thu G. (SN 2012); Nguyễn Bảo A. (SN 2011), cùng ở thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Chiếc xe đâm hỏng 2 cánh cổng làng Khinh Giao

Cú va chạm mạnh đã làm anh H. cùng vợ và các con bị thương, được đưa đi cấp cứu, xe máy hư hỏng.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, tài xế Lưu Quốc Ban không dừng lại hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe ô tô BKS 29H-381.54 bỏ chạy, sau đó đâm vào cổng đình Khinh Giao, xã An Hưng, làm gãy 2 cánh cổng đình, còn xe ô tô BKS 29H-381.54 hư hỏng.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, sau khi gây tai nạn, tài xế thản nhiên xem điện thoại và nằm ngủ

Theo những người chứng kiến vụ việc, tài xế có biểu hiện say rượu, sau khi đâm vào cổng đình đã xuống xe, nhưng không đến trình diện cơ quan chức năng mà ra bãi cỏ thản nhiên nằm xem điện thoại, sau đó lăn ra ngủ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

