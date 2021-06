Tài xế taxi Vinasun khóc nức nở vì sợ... chở nhầm khách mắc Covid-19

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại đoạn livestream hôm 2-6 của một tài xế taxi Vinasun. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo lời kể của tài xế taxi, một phụ nữ đón xe từ Bệnh viện quận 8 sang Bệnh viện Quân y 7A nhưng không nói mình bị sốt, đến bệnh viện thì tài xế mới biết.

Trong lúc ngồi đợi nữ hành khách lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tài xế taxi hoảng loạn bật khóc, mở điện thoại livestream. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn.

Rất nhiều người khi xem livestream đã để lại những bình luận an ủi và khuyên tài xế taxi hãy bình tĩnh.

Tài xế khóc nức nở khi biết khách có biểu hiện sốt - Nguồn: Mạng xã hội

Bà Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Tiếp thị Vinasun Taxi, cho biết hiện tài xế đã ổn định và được cách ly theo quy định. Trong khi đó, người phụ nữ nêu trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tác giả: Ngọc Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động