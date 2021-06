Tài xế taxi tự thiêu bằng xăng

Sáng 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định được nguyên nhân anh Nguyễn Thiện Trí (46 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) chết cháy trong taxi là do tài xế này tự thiêu.

Cơ quan điều tra nhận định trước khi chết anh Trí có chuyện buồn về tình cảm. Chiều 26/5, anh này mua một can xăng rồi mang vào taxi.

Hiện trường taxi cháy rụi tại kênh xáng AB liên xã ở huyện Chợ Mới, An Giang. Ảnh: Nghiêm Túc.

“Khoảng 2h ngày 27/5, anh Trí chạy xe đến khu vực đường nhựa kênh xáng AB. Anh này đã tự đổ xăng lên người và ngồi trong xe phóng hỏa tự tử”, cơ quan điều tra nhận định.

Hơn một tháng trước, khoảng 6h ngày 27/5, người dân ấp Long Quới phát hiện taxi cháy trơ khung trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã. Vị trí ghế ngồi của tài xế có một thi thể người cháy chỉ còn một ít xương.

Sau khi xác định không có dấu hiện tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã không khởi tố vụ án.

