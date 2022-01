Tài xế taxi hoảng hồn khi CSGT bắt vị khách đeo túi đen chứa 1,1kg ma túy

Ngày 25/1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khánh (SN 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khánh bị tổ công tác bắt giữ vì mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. (Ảnh: CANA)

Trước đó, Khánh bị Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng CSGT đã chỉ đạo các trạm, đội công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm.

Khoảng 1h ngày 19/1/2022, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo của Nhân dân về việc có 1 đối tượng đang đi trên xe taxi vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An ra phía Bắc tiêu thụ.

1,1 kg ma túy được tìm thấy trong túi xách của vị khách (Ảnh: CANA)

Ngay sau đó, Trạm CSGT Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT và các đơn vị liên quan để nhanh chóng lên phương án, kế hoạch cụ thể để mật phục.

Khoảng 2h ngày 19/1/2022, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 37A-286.xx do N.H.A. (sinh năm1986, trú tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Trên xe chở một người đàn ông mang túi xách màu đen. Thấy lực lượng Công an kiểm tra xe, người đàn ông này mở cửa để bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách trên người đối tượng chứa nhiều gói bột nén màu trắng (nghi là hêrôin).

Ngay trong đêm, Trạm CSGT Diễn Châu đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Khánh (sinh năm 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Số tang vật trên là hêrôin do đối tượng mua từ biên giới huyện Thanh Chương rồi mang ra miền Bắc tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm định số bột nén màu trắng thu được trong túi xách của Trần Văn Khánh là hêrôin, có tổng trọng lượng hơn 1,1kg.

Được biết, đối tượng Trần Văn Khánh đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả: Long Xà

Nguồn tin: Báo Giao thông