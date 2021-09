Tài xế Mercedes hất tung rào chắn, phi xe "thông chốt" kiểm dịch, cán bộ trực lập tức gọi một cuộc điện thoại

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại hành động của người đàn ông điều khiển xe Mercedes tại một chốt kiểm dịch ngay lập tức trở thành chủ đề tranh luận rôm rả trong chiều Chủ nhật (5/9).

Trong clip, nam tài xế mặc áo đỏ đã tự tay hất tung rào chắn ở chốt kiểm dịch rồi lên xe phóng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Dù không rõ nguyên nhân cũng như diễn biến trước đó, nhưng hành động của người đàn ông khiến số đông bức xúc, lên tiếng chỉ trích.

Sau khi nam tài xế "thông chốt", một cán bộ trực ở đây đã ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo tình hình và mong lực lượng chức năng sớm xuống hiện trường giải quyết.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác xảy ra sự việc, nhưng xem clip thì người ta có thể nhận thấy đây là chốt kiểm dịch ở một vùng xanh - vùng nguy cơ thấp, trong cụm dân cư.

Nam tài xế hất tung rào chắn, "thông chốt"

