Tài xế mắc kẹt trong cabin khi xe container lật ngang, tông sập trụ điện

Đến 8h30 sáng 26/1, lực lượng chức năng TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ xe container lật ngang đường.

Container lật ngang giữa đường

Trước đó, xe container mang BKS: 50LD-073.89 lưu thông trên đường Hồ Văn Mên theo hướng từ xã An Sơn đi quốc lộ 13. Khi xe lưu thông đến khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP Thuận An, tài xế cho xe ôm cua khiến xe lao về phía trước tông gãy trụ điện và trụ đèn chiếu sáng rồi lật ngang đường. Cuộn thép trên xe bị văng ra khỏi xe, rơi vào bãi đất trống bên đường.

Dây cáp đứt rơi bên đường

Ghi nhận tại hiện trường, trụ điện và trụ đèn chiếu sáng bị tông gãy ảnh hưởng đến điện dân sinh của một số hộ dân bên cạnh. Đường dây cáp viễn thông cũng bị ảnh hưởng và được nhân viên của Viettel đến khắc phục sự cố.

Vụ tai nạn còn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân cạy cửa đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Một số người dân cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đường ít người qua lại.

Cuộn thép rơi khỏi xe container

Container đâm làm gãy trụ điện

Người dân phá kính giải cứu tài xế

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong